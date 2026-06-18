Centro de negocios Riga Technology Park

El Parque Tecnológico de Letonia (LTP) es un centro para las empresas de ciencia, investigación y tecnología en Pardaugava. Funciona como entorno de innovación e incubadora de negocios, reuniendo startups, laboratorios de investigación e infraestructura moderna para los sectores de TI e ingeniería. Principales ventajas y medio ambiente: Ubicación estratégica: El parque está situado en una zona bien desarrollada de Pardaugava (entre las calles Daugavgrivas y Slokas), cerca del campus estudiantil de RTU y de los principales institutos de investigación. Environment of Innovation and Synergy: Esta ubicación histórica y prácticamente concentra empresas e institutos involucrados en el desarrollo de nuevos productos, biomateriales, tecnologías 3D (como la marca Mass Portal), e ingeniería inteligente. Multifuncional Infraestructura: El complejo de edificios LTP ofrece configuraciones espaciales flexibles, que van desde oficinas modernas y parcialmente amuebladas y salas de reuniones a talleres especializados, laboratorios y instalaciones de almacenamiento. Charm histórico y modernidad: Los locales combinan con éxito soluciones técnicas modernas (ventilación, iluminación, eficiencia energética) con elementos arquitectónicos del patrimonio industrial (arcos de ladrillo auténtico, techos altos). Este ecosistema proporciona una excelente base para empresas de alta tecnología, TI y industria creativa que requieren más que una oficina, ofreciendo un espacio de trabajo altamente funcional adaptado para el desarrollo y el prototipado.