Centro de negocios Skanstes 12

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Saknstes Street 12 ofrece clase Espacios de oficina. La superficie total varía de 184 m2 a 2500 m2, proporcionando espaciosos y modernos ambientes de trabajo. Estos espacios cuentan con un diseño abierto con salas de reuniones aisladas y zona de cocina, respetando los más altos estándares de oficina.
La infraestructura del edificio incluye suelos elevados, un moderno sistema de ventilación y acondicionado, así como acabados de calidad, garantizando comodidad y eficiencia en el entorno de trabajo.
El alquiler también incluye acceso a un gran aparcamiento, donde cada arrendatario tiene 1 plaza de aparcamiento por cada 60 m2 alquilado.
Los gastos adicionales incluyen servicios públicos, y los espacios también se pueden alquilar con muebles sin costo adicional. Estos espacios son una opción ideal para aquellos que buscan un ambiente de oficina moderno y de alta calidad.
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