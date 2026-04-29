Centro de negocios Skanstes 12

Saknstes Street 12 ofrece clase Espacios de oficina. La superficie total varía de 184 m2 a 2500 m2, proporcionando espaciosos y modernos ambientes de trabajo. Estos espacios cuentan con un diseño abierto con salas de reuniones aisladas y zona de cocina, respetando los más altos estándares de oficina. La infraestructura del edificio incluye suelos elevados, un moderno sistema de ventilación y acondicionado, así como acabados de calidad, garantizando comodidad y eficiencia en el entorno de trabajo. El alquiler también incluye acceso a un gran aparcamiento, donde cada arrendatario tiene 1 plaza de aparcamiento por cada 60 m2 alquilado. Los gastos adicionales incluyen servicios públicos, y los espacios también se pueden alquilar con muebles sin costo adicional. Estos espacios son una opción ideal para aquellos que buscan un ambiente de oficina moderno y de alta calidad.