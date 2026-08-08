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Barrio residencial Bel appartement a ashdod

Asdod, Israel
de
$765,900
8/8/26
$765,900
7/8/26
$763,600
6/8/26
$765,900
;
4
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ID: 39712
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaHistadrut

Sobre el complejo

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Youd Alef distrito, en un edificio tranquilo y bien mantenido, 4.5 habitación apartamento bien arreglado y espacioso. Terraza solar, bien equipada, aire acondicionado central.

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Asdod, Israel
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