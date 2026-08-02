Barrio residencial Appartement 4 pieces a 150m de la mer

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¡A sólo 150 metros de la playa!
Situado en una de las calles más buscadas de Tel Aviv, este elegante apartamento de 4 habitaciones ofrece un ambiente de vida excepcional, a pocos pasos del mar, cafés, restaurantes y el centro de la ciudad.
Características
110 m2 de espacio habitable
4 piezas
2 balcones
2 suites parentales (maestros)
Mamad (habitación segura)
3 baños
Aparcamiento privado
Cave
Una propiedad rara que combina comodidad, funcionalidad y ubicación privilegiada, ideal en residencia principal, inversión de pie a tierra o patrimonio.
- Dirección: Rehov Trumpledor – Tel Aviv
A sólo 150 metros de la playa
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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