Barrio residencial Appartement 4 pieces a 150m de la mer

¡A sólo 150 metros de la playa! Situado en una de las calles más buscadas de Tel Aviv, este elegante apartamento de 4 habitaciones ofrece un ambiente de vida excepcional, a pocos pasos del mar, cafés, restaurantes y el centro de la ciudad. Características 110 m2 de espacio habitable 4 piezas 2 balcones 2 suites parentales (maestros) Mamad (habitación segura) 3 baños Aparcamiento privado Cave Una propiedad rara que combina comodidad, funcionalidad y ubicación privilegiada, ideal en residencia principal, inversión de pie a tierra o patrimonio. - Dirección: Rehov Trumpledor – Tel Aviv A sólo 150 metros de la playa