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Barrio residencial Appartement 4 pieces a 150m de la mer

Tel-Aviv, Israel
de
$2,45M
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ID: 39659
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Hebron, 16

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¡A sólo 150 metros de la playa! Situado en una de las calles más buscadas de Tel Aviv, este elegante apartamento de 4 habitaciones ofrece un ambiente de vida excepcional, a pocos pasos del mar, cafés, restaurantes y el centro de la ciudad. Características 110 m2 de espacio habitable 4 piezas 2 balcones 2 suites parentales (maestros) Mamad (habitación segura) 3 baños Aparcamiento privado Cave Una propiedad rara que combina comodidad, funcionalidad y ubicación privilegiada, ideal en residencia principal, inversión de pie a tierra o patrimonio. - Dirección: Rehov Trumpledor – Tel Aviv A sólo 150 metros de la playa

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Tel-Aviv, Israel
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