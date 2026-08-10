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Barrio residencial A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39753
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Leonardo da Vinci, 2

Sobre el complejo

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Referencia: 6999 Distrito: Sarona, cerca de todas las comodidades 4 piezas incluyendo mamád Superficie de 90 m2 Terraza de 12 m2 12a planta con ascensores Aire acondicionado 2 baños, 3 aseos Aparcamiento privado Servicios del edificio: guardia y gimnasio Entrada : 23/08/2026

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Tel-Aviv, Israel
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