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Barrio residencial Vieux nord vue degagee jusqua la mer

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ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
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  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Zangvil, 15

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Tel-Aviv, Israel
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