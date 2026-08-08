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Barrio residencial Dans les luxueuses tours

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ID: 39711
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaDekel

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Apartamento de lujo 5 habitaciones en la residencia "Hadkel" • En primera línea de mar • Cerca de 215 m2 de confort y lujo • Un apartamento excepcionalmente amplio de 5 habitaciones • Mamad • Vistas al mar sin obstáculos • Cerca de la playa • Amplio y brillante • Gran cocina moderna • 18 m2 soleado Mirpeset con vista panorámica • Edificio de pie con gimnasio • Celular y estacionamiento ¿Quieres una calidad excepcional de vida? ¡No te pierdas este apartamento! Ideal para familias, amantes del mar y cualquier persona que busque un ambiente de vida de alta gama. Para obtener más información y organizar una visita, contáctenos.

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