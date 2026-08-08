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Barrio residencial Magnifique penthouse neuf a quelques pas de la plage

Asdod, Israel
de
$1,80M
8/8/26
$1,80M
7/8/26
$1,79M
6/8/26
$1,80M
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ID: 39706
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Sderot Herzl

Sobre el complejo

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En un edificio en primera línea del mar, magnífico nuevo ático con terraza de 100 m2, en un proyecto de alta calidad y alta gama, muchos servicios.

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Asdod, Israel
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