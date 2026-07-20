  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Magnifique duplex penthouse 5 pieces dans le vieux nord

Barrio residencial Magnifique duplex penthouse 5 pieces dans le vieux nord

Tel-Aviv, Israel
de
$3,58M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 38438
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yehoshua Bin Nun, 60

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique bien renove avec terrasse spacieux et lumineux proche mer 5 min A ne pas manquer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,89M
Barrio residencial Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse
Bat Yam, Israel
de
$1,64M
Barrio residencial Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Asdod, Israel
de
$2,38M
Barrio residencial Rue calme dizengoff center
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Barrio residencial 3 pieces neuf dans un immeuble historique proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,15M
Está viendo
Barrio residencial Magnifique duplex penthouse 5 pieces dans le vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$3,58M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 3 pieces proche de la mer
Barrio residencial Superbe 3 pieces proche de la mer
Barrio residencial Superbe 3 pieces proche de la mer
Barrio residencial Superbe 3 pieces proche de la mer
Barrio residencial Superbe 3 pieces proche de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 3 pieces proche de la mer
Barrio residencial Superbe 3 pieces proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$6,560
Apartamento en alquiler en Tel Aviv, en el distrito de Kerem Hateimanim, a pocos pasos del mar! Edificio nuevo y lujoso con cuidador 24/7 y gimnasio 6a planta con ascensor 3 piezas 75m2 + 12m2 terraza con vista al mar Totalmente amueblado Calma y brillante 1 plaza de aparcamiento Precio: 20.…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec balcon calme proche de la mer 13 mn a ne pas manquer bien agence clair immeuble neuf
Barrio residencial Avec balcon calme proche de la mer 13 mn a ne pas manquer bien agence clair immeuble neuf
Barrio residencial Avec balcon calme proche de la mer 13 mn a ne pas manquer bien agence clair immeuble neuf
Barrio residencial Avec balcon calme proche de la mer 13 mn a ne pas manquer bien agence clair immeuble neuf
Barrio residencial Avec balcon calme proche de la mer 13 mn a ne pas manquer bien agence clair immeuble neuf
Barrio residencial Avec balcon calme proche de la mer 13 mn a ne pas manquer bien agence clair immeuble neuf
Barrio residencial Avec balcon calme proche de la mer 13 mn a ne pas manquer bien agence clair immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,43M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Michkenot haouma prix en baisse
Barrio residencial Michkenot haouma prix en baisse
Barrio residencial Michkenot haouma prix en baisse
Barrio residencial Michkenot haouma prix en baisse
Jerusalén, Israel
de
$1,95M
PRECIOS EN BASIS !!! En Michkenot Haouma, cerca de la estación central y del centro de la ciudad, cerca de transporte y tiendas, en una residencia con vistas al paseo marítimo, magnífico apartamento 5.5 habitaciones en excelente estado, espacioso, incluyendo una mamá, balcón con vista abiert…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir