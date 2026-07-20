  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Rue calme proche mer

Barrio residencial Rue calme proche mer

Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 38358
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yohanan HaSandlar, 21

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento en venta en Tel-Aviv, Lev Hair, cerca de Shuk Hacarmel, Kerem Hateimanim, tranvía y a pocos pasos del mar. Nuevo edificio. Segundo piso con ascensor. Cuatro habitaciones. 2 baños. 101m2 + mirpeset. 4 exposiciones. Calma y brillante. Solución para el estacionamiento. Precio: 6 500 000 sh

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial 2 pieces A vendre a rishon lezion quartier ramat eliyahu
Rishon LeZion, Israel
de
$587,120
Barrio residencial Vue mer nitsa bonne affaire
Netanya, Israel
de
$934,800
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,56M
Barrio residencial Tour de luxe vue mer neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
de
$2,21M
Barrio residencial A ne pas manquer ideal appartement familial 4 pieces 2 salles de bains agreable calme lumineux renove et spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$1,71M
Está viendo
Barrio residencial Rue calme proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial NouveautE A hadera rEsidence new soho
Barrio residencial NouveautE A hadera rEsidence new soho
Barrio residencial NouveautE A hadera rEsidence new soho
Barrio residencial NouveautE A hadera rEsidence new soho
Barrio residencial NouveautE A hadera rEsidence new soho
Mostrar todo Barrio residencial NouveautE A hadera rEsidence new soho
Barrio residencial NouveautE A hadera rEsidence new soho
Hadera, Israel
de
$8,14M
Cuando el apartamento más hermoso está en la residencia más prestigiosa, es simplemente la alianza perfecta! En venta, Sheshet Hayamim Street, dentro de la prestigiosa residencia New Soho, descubra este magnífico apartamento de 5 habitaciones, situado en el piso 14, que ofrece vistas panorá…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial OpportunitE premium rue reines tel aviv A deux pas de kikar dizengof
Barrio residencial OpportunitE premium rue reines tel aviv A deux pas de kikar dizengof
Barrio residencial OpportunitE premium rue reines tel aviv A deux pas de kikar dizengof
Barrio residencial OpportunitE premium rue reines tel aviv A deux pas de kikar dizengof
Barrio residencial OpportunitE premium rue reines tel aviv A deux pas de kikar dizengof
Mostrar todo Barrio residencial OpportunitE premium rue reines tel aviv A deux pas de kikar dizengof
Barrio residencial OpportunitE premium rue reines tel aviv A deux pas de kikar dizengof
Tel-Aviv, Israel
de
$6,53M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Centre ville vue degagee
Barrio residencial Centre ville vue degagee
Barrio residencial Centre ville vue degagee
Barrio residencial Centre ville vue degagee
Barrio residencial Centre ville vue degagee
Mostrar todo Barrio residencial Centre ville vue degagee
Barrio residencial Centre ville vue degagee
Netanya, Israel
de
$721,600
Hermoso apartamento en venta en el centro de Netanya cerca de Shuk, centro comercial y estación central de autobuses. Nuevo edificio. 8a planta en 12 con 2 ascensores. Tres habitaciones. 2 baños. 90 m2 + 12 m2 de mirpeset. 1 plaza de aparcamiento. 1 sótano. 2 exposiciones: Sur, Oeste. Precio…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir