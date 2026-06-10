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Barrio residencial Mekor haim

Jerusalén, Israel
de
$2,65M
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Barrio residencial Mekor haim
1
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ID: 38017
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRechavim, 11

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cerca de tiendas y tranvía, ascensor, refugio, 62 m2, aparcamiento cubierto. 2650000 Ch.

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Jerusalén, Israel
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