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Barrio residencial Magnifique duplex avec jardin a louer

Jerusalén, Israel
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$15,000
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ID: 37930
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Dina, 8

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En el corazón del distrito de Baka, magnífico dúplex con jardín, luminoso y espacioso, que ofrece todo el encanto del auténtico carácter de Jerusalén con techos altos. Orientación: Sur, Norte y Este Dúplex con jardín 4 piezas 2 baños completos 100 m2 Jardín privado de 30 m2 Totalmente amueblado con altos servicios estándar No hay aparcamiento Alquiler: 15.000 por mes

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