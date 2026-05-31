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Barrio residencial Magnifique 4 pieces neuf 7m de terrasse

Ramat Gan, Israel
de
$1,35M
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ID: 37648
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Menachem Begin, 37 Ramat Gan Fire Station Bursa

Sobre el complejo

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A la entrada de TLV Edificio permanente 4 habitaciones + balcón 124m2 + 7m2 terraza Ascensor y aparcamiento privado

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Ramat Gan, Israel
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