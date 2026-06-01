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Barrio residencial Bait vagan holyland

Jerusalén, Israel
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$9,500
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ID: 37913
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    brhm prrh

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Hermosas 4 habitaciones en alquiler con 3 dormitorios hermosa terraza de 12 m2 con una magnífica vista. estacionamiento. libre de julio.

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Jerusalén, Israel
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