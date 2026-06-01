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Barrio residencial 3 pieces a la marina dashkelon

Ascalón, Israel
de
$479,250
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Barrio residencial 3 pieces a la marina dashkelon
1
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ID: 37459
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yefe Nof, 25

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3 habitaciones ubicadas en la popular zona de Ashkelon Marina.

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Ascalón, Israel
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