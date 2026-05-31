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Barrio residencial Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings

Ramat HaSharon, Israel
de
$2,80M
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ID: 37752
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat HaSharon
  • Dirección
    Yavne, 58

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En el corazón de Ramat Hasharon 5 habitaciones familiares con 3 plazas de aparcamiento + 2 bodegas Accesible a personas con movilidad reducida (construcción + apartamento) Edificio de pie con gimnasio / squash campo y sauna. Vista totalmente clara al mar Muy rara y buscada

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Ramat HaSharon, Israel
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