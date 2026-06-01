Barrio residencial Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave

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Venta exclusiva, cerca de Rabin Square y Ben Gurion.
15, rue Soutine
En un nuevo proyecto de alta calidad firmado Horizonte.
4.5 apartamento habitación!
Superficie construida: 100 m2
balcón de 14 m2
Situado en la 4a planta con vista abierta
¡Brillante y bien arreglado!
Orientación: Sur y Este
2 baños y aseos
Un dormitorio con vistas al balcón, una mamá, un dormitorio principal y una pequeña habitación perfecta para una oficina.
Práctico aparcamiento subterráneo al nivel 1
Gran espacio de almacenamiento (cave) adyacente al estacionamiento
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Tel-Aviv, Israel
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