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Barrio residencial Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36929
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Soutine, 15

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Venta exclusiva, cerca de Rabin Square y Ben Gurion. 15, rue Soutine En un nuevo proyecto de alta calidad firmado Horizonte. 4.5 apartamento habitación! Superficie construida: 100 m2 balcón de 14 m2 Situado en la 4a planta con vista abierta ¡Brillante y bien arreglado! Orientación: Sur y Este 2 baños y aseos Un dormitorio con vistas al balcón, una mamá, un dormitorio principal y una pequeña habitación perfecta para una oficina. Práctico aparcamiento subterráneo al nivel 1 Gran espacio de almacenamiento (cave) adyacente al estacionamiento

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