  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam

Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam

Bat Yam, Israel
de
$2,60M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 37544
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    HaZfira

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Hatsfira Street en Bat Yam, callejón tranquilo a 200 metros de la playa y cerca del tranvía de Bat Yam a Tel Aviv Proyecto Pinoui-Binoui (nuevo edificio) al final de la construcción idealmente colocado. Características de alta gama Entrega prevista para junio 2026

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous
Hadera, Israel
de
$5,29M
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,67M
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
de
$3,40M
Barrio residencial Tres bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$1,55M
Barrio residencial Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
de
$5,49M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Yam, Israel
de
$2,60M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Mostrar todo Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Netanya, Israel
de
$6,66M
¡Excelencia en vivo en Netanya! Mardochee Khayat le invitamos a descubrir nuestro excepcional proyecto residencial, situado en el corazón del popular distrito de Nat 600 en Netanya. Disfrute de una ubicación privilegiada, a pocos pasos de las playas gracias al nuevo ascensor de la playa de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$6,99M
Venta – Old North Tel-Aviv Dirección ultra-reprochada en el corazón del antiguo Norte, cerca de Dizengoff, tiendas, escuelas de renombre y comodidades. Elegante y verde entorno residencial, ideal para familias exigentes e inversores. Nueva construcción con licencia obtenida, trabajo en curs…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Mostrar todo Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
PARA LA VENTA – 2 PARTES – COLONIA AMÉRICA – TEL-AVIV Apartamento 50 m2 + terraza 7 m2, en nuevo edificio de alto nivel Situado en el primer piso, en absoluta calma, pueblo de espíritu en el centro de la ciudad Luminoso salón con cocina abierta Amplia habitación (mamada incluida) A pie: P…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir