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Barrio residencial Holyland golden heights

Jerusalén, Israel
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ID: 37865
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    brhm prrh

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## **Proyecto de presentación – Comprar Holyland Group, Jerusalem* * Situado en el corazón del barrio de **Holyland en Jerusalén**, este nuevo proyecto residencial ofrece una rara oportunidad para adquirir un apartamento en un ambiente moderno, verde y perfectamente conectado a los ejes principales de la ciudad. Diseñado para ofrecer comodidad, calidad de vida y durabilidad, el edificio consta de un estilo **garden y tres plantas**, para un total de **12 amplios apartamentos**, que van desde **3 habitaciones a 4 habitaciones**. Cada alojamiento tiene un diseño limpio, espacios optimizados y un hermoso brillo. Los apartamentos están equipados con ** amplias terrazas**, mientras que el jardín de tierra disfruta ** jardines privados**, ideales para familias o para aquellos que buscan un ambiente tranquilo y verde. El proyecto también incluye un **parcamiento subterráneo**, garantizando comodidad y seguridad a diario, así como un estándar de construcción que cumple con los requisitos modernos para el aislamiento, durabilidad y calidad de los materiales. **La animación está planeada durante 36 meses**, permitiendo a los compradores planificar su instalación o inversión con calma. Este grupo de compra representa una oportunidad única para unirse a un proyecto de bienes raíces de tamaño humano, en uno de los barrios más populares de Jerusalén, al tiempo que se beneficia de condiciones ventajosas y un entorno de vida excepcional. Nuestra agencia está a su disposición para más información.

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