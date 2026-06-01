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Barrio residencial Superbe 2 pieces avec mamad et parking devant le parc hayarkon

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36978
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bavli, 47

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¡Nuevo en venta exclusiva! 47 Bavli Street, cerca de Hayarkon Park. Una calle tranquila, verde y céntrica en la popular zona de Bavli. En un nuevo programa inmobiliario de lujo, disponible en verano 2026! Apartamento de 2 dormitorios funcional y luminoso 55 m2 + terraza solarium de 8,5 m2 con vista al oeste abierto Con mamá 5a planta (alzado) Exposición oeste y sur Aparcamiento subterráneo

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