Barrio residencial Cottage aquarelle ganim bet

En el distrito Ganim Bet de Eilat, en la prestigiosa residencia Aquarelle, en el borde del desierto y el Mar Rojo, un edificio boutique que ofrece una casa de campo de jardín en venta frente al valle. Este edificio consta de 2 niveles: un jardín planta baja con entrada privada de 140 m2 planta baja con jardín de 250 m2, piscina privada en forma de caracol y 4 dormitorios, y un ático en la primera planta con su propia entrada, 140 m2 espacio habitable, 4 dormitorios y azotea de 140 m2 con jacuzzi frente a una vista al paraíso. Cada nivel tiene su propia entrada privada y se puede vender por separado o en un solo lote. Precio del jardín: NIS 3.750.000. Precio del establecimiento: 3.650.000 NSI.