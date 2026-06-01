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Barrio residencial Cottage aquarelle ganim bet

Eilat, Israel
de
$1,34M
1/6/26
$1,34M
31/5/26
$1,33M
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8
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ID: 37201
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Eilat
  • Dirección
    Lotus

Sobre el complejo

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En el distrito Ganim Bet de Eilat, en la prestigiosa residencia Aquarelle, en el borde del desierto y el Mar Rojo, un edificio boutique que ofrece una casa de campo de jardín en venta frente al valle. Este edificio consta de 2 niveles: un jardín planta baja con entrada privada de 140 m2 planta baja con jardín de 250 m2, piscina privada en forma de caracol y 4 dormitorios, y un ático en la primera planta con su propia entrada, 140 m2 espacio habitable, 4 dormitorios y azotea de 140 m2 con jacuzzi frente a una vista al paraíso. Cada nivel tiene su propia entrada privada y se puede vender por separado o en un solo lote. Precio del jardín: NIS 3.750.000. Precio del establecimiento: 3.650.000 NSI.

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Eilat, Israel
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