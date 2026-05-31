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Barrio residencial OpportunitE rare 2 piEces moderne avec balcon amp parking

Jerusalén, Israel
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ID: 37773
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avital, 15

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¡Nuevo en el mercado! En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, cerca del paseo marítimo del parque HaMesila, frente a todas las tiendas y supermercados de Talpiot. En un edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Shabat. Apartamento de 2 habitaciones de 49 m2 con 5 m2 de balcón, una verdadera perla, con vista abierta al oeste. Incluye una mamada mejorada, un baño, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado VRF, sistema Smart Home, aparcamiento subterráneo privado y bodega. Entrada inmediata.

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