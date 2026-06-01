  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Jardin et douceur de vivre

Barrio residencial Jardin et douceur de vivre

Jerusalén, Israel
de
$4,90M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 37379
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Yaakov Salomon, 5

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En Ramat Beit Hakerem, en un edificio tranquilo, cerca de sinagogas y transporte, hermosa y vasta 4P muy bien mantenida, triple orientación, con tres accesos a un gran jardín extremadamente agradable desde el salón, cocina y habitación parental. Cocina doble, suite principal, habitación reforzada, dos bodegas y dos espacios de aparcamiento de fácil acceso. Accesibilidad sin pasos.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial 3 pieces quartier afridar recent
Ascalón, Israel
de
$564,450
Barrio residencial Projet neuf de luxe a jerusalem
Mate Yehuda Regional Council, Israel
de
$4,27M
Barrio residencial A saisir superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Hadera, Israel
de
$2,05M
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$4,19M
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Netanya, Israel
de
$4,55M
Está viendo
Barrio residencial Jardin et douceur de vivre
Jerusalén, Israel
de
$4,90M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf hadera
Barrio residencial Projet neuf hadera
Barrio residencial Projet neuf hadera
Barrio residencial Projet neuf hadera
Barrio residencial Projet neuf hadera
Barrio residencial Projet neuf hadera
Hadera, Israel
de
$1,44M
HADERA Una nueva generación de residencia Una nueva zona residencial moderna en el corazón de Hadera, entre el bosque y el mar Mediterráneo. ? 13 elegantes torres (16 a 36 plantas) ? 1 452 apartamentos de alto nivel ? Parque privado y paseo verde ? Tiendas y servicios al pie de los edific…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,60M
Apartamento 83 m2, muy bien situado calle Shalom Aleichem, cerca de Bograshov. Ubicación central buscada, cerca de la playa, tiendas y cafés. Antiguos 3 habitaciones se transforman en 2 habitaciones, con muy gran salón espíritu loft. Generos volúmenes y distribución de fluidos, ideales para…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam
Barrio residencial Penthouse 4 pieces neuf excellent emplacement bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,49M
Nuevo ático en una ubicación muy solicitada. Calle tranquila, edificio totalmente renovado con ascensor y estacionamiento. Perfecto para una inversión de alquiler o para residir allí
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir