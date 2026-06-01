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Barrio residencial Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord

Tel-Aviv, Israel
de
$10,20M
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Barrio residencial Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
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ID: 36971
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahum Sokolov, 60

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Un magnífico ático en el corazón de la avenida más hermosa de Tel Aviv, Boulevard Nordau, en el antiguo norte. Un proyecto de calidad firmado exclusivamente por el Grupo RAYK. 123 m2 de espacio habitable. Una rara terraza soleada de 23 m2 ideal para recibir. Una terraza privada de 55 m2 con piscina. 4 piezas perfectamente arregladas. Una plaza de aparcamiento privado con robot. Orientación noroeste. ** Disponibilidad: Agosto 2028** ¡Sin cargos de agencia!

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