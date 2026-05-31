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Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel

Tel-Aviv, Israel
de
$2,37M
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ID: 37665
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Weizmann, 57

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Venta – Apartamento familiar renovado, ubicación premium Tel Aviv Situado en una de las zonas más buscadas en el centro norte de Tel Aviv, cerca de Kikar HaMedina y Hayarkon Park, este luminoso apartamento de 96 m2 ofrece una configuración ideal para la vida familiar en un ambiente tranquilo y residencial. Características esenciales: 96 m2 + terraza de 15 m2 3 dormitorios incluyendo una suite principal 2 baños Alta altura de techo Acristalamiento triple, excelentes orientaciones Aire acondicionado independiente Servicios de alta gama: 600.000 NIS obras por arquitecto ya pagado Cocina Schuller, materiales premium, iluminación empotrada Posibilidad de elegir colores y acabados antes de la entrega Edificio reciente con ascensor, incluyendo estacionamiento privado. Opciones disponibles: bodega y segundo estacionamiento. Precio: 6.800.000 NIS Una propiedad rara, combinando búsquedas de ubicación, renovación a escala y confort moderno.

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Tel-Aviv, Israel
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