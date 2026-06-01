  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Projet neuf proche kikar

Barrio residencial Projet neuf proche kikar

Netanya, Israel
de
$3,65M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 37255
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Moshe Smilansky, 40

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Smilansky Netanya Project Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Marketing en Venta Pre En el centro ciudad de Netanya Cerca de los inicios, sinagoga,gan y frente al parque de Jerusalén Situado a menos de 5 minutos a pie del kikar El proyecto es realizado por uno de los constructores más conocidos de Netanya Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado central Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de calidad Cocina personalizable Tiendas eléctricas Te ofrecemos apartamentos 4 habitaciones 107m2 más 61 m2 terraza Terraza de orientación noreste soccah 1 piso 4 habitaciones 115 m2 más 22m2 terraza Orientación sureste 5 habitaciones de 116 m2 más 22 m2 de terraza Orientación Sur-Oeste 5 habitaciones de 129 m2 más 22 m2 terraza North West Orientación Inicio de trabajo Junio 2026 Duración del trabajo 42 meses El proyecto 9 netanya no tiene manmquer

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$3,51M
Barrio residencial Dans un immeuble neuf
Ascalón, Israel
de
$676,400
Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$18,50M
Barrio residencial Superbe affaire en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$445,000
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Netanya, Israel
de
$6,50M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Netanya, Israel
de
$3,65M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Tel-Aviv, Israel
de
$1,89M
Venta 3 habitaciones calle Rambam con vista abierta * 3 habitaciones en un edificio reciente * 78m2 * Balcón 6m2 * Parquet, ventanas de doble acristalamiento, etc... * Mamad * Posibilidad de venta amueblada con electrodomésticos Alta rentabilidad en caso de alquiler de coches Airbnb alta de…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa dexception A ashdod
Barrio residencial Villa dexception A ashdod
Barrio residencial Villa dexception A ashdod
Barrio residencial Villa dexception A ashdod
Barrio residencial Villa dexception A ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Villa dexception A ashdod
Barrio residencial Villa dexception A ashdod
Asdod, Israel
de
$14,50M
Una propiedad rara y prestigiosa que combina elegancia, volúmenes impresionantes y servicios ultra-alto. Construida en una parcela de 600 m2, esta magnífica villa desarrolla 350 m2 de espacio habitable diseñado en cada detalle para ofrecer absoluta comodidad y un arte único de vivir. Zonas…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Mostrar todo Barrio residencial Projet netanya centre ville
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Netanya, Israel
de
$3,43M
Sun Garden Proyecto Netanya Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto se encuentra en el centro de la ciudad de netanya más precisamente en la calle Bellinsson cerca del kikar a menos de 15 minutos a pie y c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir