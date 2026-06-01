Barrio residencial Projet neuf proche kikar

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Smilansky Netanya Project
Situación del proyecto
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya.
Marketing en Venta Pre
En el centro ciudad de Netanya
Cerca de los inicios, sinagoga,gan y frente al parque de Jerusalén
Situado a menos de 5 minutos a pie del kikar
El proyecto es realizado por uno de los constructores más conocidos de Netanya
Características del apartamento
Pisos por toda la casa 80x80
Aire acondicionado central
Mobiliario de baño de calidad
Válvula de la marca Grohe
Puerta interior de calidad
Cocina personalizable
Tiendas eléctricas
Te ofrecemos apartamentos
4 habitaciones 107m2 más 61 m2 terraza
Terraza de orientación noreste soccah
1 piso
4 habitaciones 115 m2 más 22m2 terraza
Orientación sureste
5 habitaciones de 116 m2 más 22 m2 de terraza
Orientación Sur-Oeste
5 habitaciones de 129 m2 más 22 m2 terraza North West Orientación
Inicio de trabajo Junio 2026
Duración del trabajo 42 meses
El proyecto 9 netanya no tiene manmquer
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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