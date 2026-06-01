  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netivot
  4. Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur

Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur

Netivot, Israel
de
$1,82M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 37041
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Netivot
  • Dirección
    Yitzhak Shamir

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Proyecto Netivot Mordecai Khayat te invita a descubrir el nuevo presale Nuevos apartamentos en Netivot! Descubra nuestro excepcional proyecto ubicado en un nuevo complejo en Netivot, donde se encuentran comodidad y modernidad. Edificio de 9 pisos - Apartamentos de 4 habitaciones, con una superficie de 101 m2, además de 15 m2. - Incluye: bodega y aparcamiento. 5 plantas - Apartamentos de 3 habitaciones, con una superficie de 80 m2, además de 15 m2. - Incluye: bodega y aparcamiento. Condiciones de venta - Precios fijos y finales, sin indexación. - Instalación de pago: 20% en la reserva y el resto en la recogida de llaves. - Garantía bancaria incluida. Un barrio en auge: El Negev se está expandiendo con el desarrollo de infraestructura, incluyendo un tren que conecta Tel Aviv y Jerusalén en menos de 40 minutos. Disfrute de un nuevo parque artificial ideal para paseos, así como la construcción de nuevas escuelas y una sinagoga. ¡Vive en la ciudad de Tsadikim!

Localización en el mapa

Netivot, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$1,28M
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
de
$2,95M
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$3,16M
Barrio residencial Immeuble neuf avec parking
Jerusalén, Israel
de
$1,06M
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,49M
Está viendo
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
de
$1,82M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
de
$1,17M
PROYECTO DE HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y tiendas, este proye…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a louer a keter david jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a keter david jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a keter david jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a keter david jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a keter david jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a louer a keter david jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a keter david jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,340
George Washington Street (Keter David) Apartamento de 4 habitaciones – 120 m2 4a planta fuera de 8 Completamente amueblado Amplio y brillante Aparcamiento Cajero Balcón para Soukka Almacenamiento Arnona anual : 9.200 NIS Gastos de condominio: 2.400 NSI al mes
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Barrio residencial A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Barrio residencial A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Barrio residencial A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Barrio residencial A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Barrio residencial A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Ascalón, Israel
de
$1,17M
Muy bonito apartamento con hermosa vista
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir