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Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel

Tel-Aviv, Israel
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$1,78M
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ID: 37840
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Luria, 4

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Calle Droyanov, calle muy tranquila cerca de la calle Bograshov y el mar. Edificio de esquina Apartamento " 104m2 en el catastro Muchos balcones cerrados por lo que es fácil decir 115m2 Vista totalmente clara Muy brillante Todas las directrices Muy tranquilo. Cerca de la playa 2a planta No hay ascensor, miklat Posibilidad de aparcamiento en frente Precio: 5,000,000 Muy agradable potencial con muy bonita altura bajo techos ¡No te pierdas!

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Tel-Aviv, Israel
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