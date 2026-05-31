  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem

Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$1,10M
;
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
1
Dejar una solicitud
ID: 37708
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Ein Zurim, Jerusalem Residencia situada en la antigua Arnona, zona tranquila y arbolada. Entrega esperada en aproximadamente 1,5 años Amplias habitaciones con terraza, disponibles en 2,5 habitaciones — Muy atractivo en un área buscada y verde A poca distancia de la futura línea de tranvía Bajo edificio (6 plantas) con acabados técnicos de alta gama Garaje y bodega incluidos en cada apartamento

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$3,22M
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Netanya, Israel
de
$6,82M
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Netanya, Israel
de
$3,50M
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Israel
de
$2,06M
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$2,52M
Está viendo
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israel
de
$2,95M
Proyecto Zangville — Netanya Nuevo programa preventa en el corazón del centro Mordecai Khayat se complace en presentar un proyecto exclusivo situado en el centro de la ciudad de Netanya, en la muy tranquila y buscada Rue Zangville. Esta zona se beneficia de todas las ventajas del centro d…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
de
$4,86M
El proyecto MODA es un edificio boutique de 10 plantas que ofrece privacidad y comodidad gracias a un número limitado de apartamentos por piso. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones con aparcamiento, así como áticos lujosos, adecuados para familias e inversores. PRESAL PRICES for the first 5 …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Tel-Aviv, Israel
de
$958,500
Edificio ecléctico. Producto raro. Muy agradable tranquilo y buscada calle. Bonitos beneficios
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir