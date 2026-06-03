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Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiryat hayovel jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$1,17M
2/6/26
$1,17M
1/6/26
$1,17M
31/5/26
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ID: 37274
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Moshe Kleinman, 12

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Nuevo proyecto en 2 edificios de 9 pisos y 1 edificio de 19 pisos, Kiryat Hayovel Jerusalem Centro comercial cerca del proyecto, a 300 metros del tranvía. 2 ascensores, 3 jardines de infancia, un club para residentes, 1 parking por apartamento Publicado en marzo 2028 2 habitaciones 54m2 con terraza de 18m2 - Precio : 2.350.000sh 4 habitaciones 93m2 con terraza entre 11 y 13m2 - Precio desde 3.300.000sh Ático 3 habitaciones 90m2 con terraza de 34m2 - 8a planta - Precio: 3.450.000sh Ático 4 habitaciones 93m2 con terraza de 25m2 - 8a planta - Precio : 3.800.000sh Ático 4 habitaciones 95m2 con terraza de 14m2 - 15a planta - Precio : 3.880.000sh Planta baja 4 habitaciones 96m2 con terraza 24m2 - Precio desde 3.000.000sh a 3.500.000sh (construyendo 8 plantas) 4 habitaciones 93m2 con terraza de 11m2 – 6a planta (construcción 8 plantas) - Precio: 3.250.000sh Estos precios no incluyen nuestros honorarios de agencia que son 2% excluyendo impuestos Los precios pueden variar Nota: en el caso de un proyecto en construcción, las fotos y los planes se publican sólo con fines informativos, y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados. Para más información contácteme

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