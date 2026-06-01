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Barrio residencial Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37431
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot Rothschild, 112

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UNIQUE JARDIN APPARTMENT with PRIVATE PISCINE AND PARKING • 3 piezas • 2 dormitorios • 1 vestidor • 1 baño, 1 aseo • Totalmente amueblado • 90 m2 + 100 m2 • Jardín privado con piscina • Aparcamiento privado Place Habima / Boulevard Rothschild Precio: 9,500,000 libras esterlinas Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita. Hablamos francés, inglés y hebreo.

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Tel-Aviv, Israel
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