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Barrio residencial Grand 5 pieces de standing rothschild

Tel-Aviv, Israel
de
$2,66M
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6
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ID: 37466
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Balfour, 35

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En un edificio renovado con ascensor a 2 pasos de Rothschild, calle tranquila y verde. 140 m2 / 4 dormitorios, 2 baño / 2 aseos + balcón terraza en la calle. 4 orientaciones aéreas, sólo arriba.

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Tel-Aviv, Israel
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