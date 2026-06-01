  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$1,41M
1/6/26
$1,41M
31/5/26
$1,40M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 37301
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Imenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro de la ciudad, e instituciones educativas de renombre. Tramway en previsión. 2 ascensores por piso incluyendo uno de los Shabat y estacionamiento. Entrada temprana 2027 Últimos apartamentos en venta: 3 habitaciones planta baja 60m2 y 71m2 jardín Exposición: dirección norte/este Precio: 3 950.000 sh 3 habitaciones jardín 85m2 y 26,5m2 jardín Exposición : Nordeste Precio: 4 200 000 sh 4 habitaciones 6a planta, 104m2 y 9m2 terraza de la cual una parte succah Exposición noreste Precio: 4 200 000 sh 4 habitaciones planta baja 116m2 y 121m2 jardín Precio: 6 110 000 sh 5 habitaciones jardín, 137m2 y 27m2 jardín Precio: 7.900 000 sh 5 habitaciones 5a planta, 123m2 con 17m2 terraza incluyendo una parte soccah, hermosa vista, Exposición : Nordeste Precio 5 200 000 sh Áticos 6 habitaciones Todos los áticos son duplex 137m2 con terraza de 18m2 Precio 7 700 000 sh Pago: 20%/80% Otros posibles medios de pago bajo petición Asunto: Los precios pueden variar Estos precios no incluyen nuestras tarifas de agencia 2% más señora (VAT)

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 piEces rEnovE aprEs tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,78M
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces A dizengoff netanya spEcial investisseur projet pinouI binouI avancE
Netanya, Israel
de
$729,800
Barrio residencial Nouvelle residence de haut standing a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$15,00M
Barrio residencial Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,75M
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
de
$4,20M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,41M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Mostrar todo Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,48M
Venta: Duplex con techo privado – Ben Yehuda / Arlozorov ✨ En un edificio renovado con ascensor ? 5a planta Dúplex único, 3 habitaciones incluyendo un dormitorio seguro (mamad) Alrededor de 100 m2 espacio habitable + techo privado de unos 40 m2 ? ? Primer nivel: Espaciosa sala de estar Co…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Mostrar todo Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Barrio residencial Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
PARA LA VENTA – 2 PARTES – COLONIA AMÉRICA – TEL-AVIV Apartamento 50 m2 + terraza 7 m2, en nuevo edificio de alto nivel Situado en el primer piso, en absoluta calma, pueblo de espíritu en el centro de la ciudad Luminoso salón con cocina abierta Amplia habitación (mamada incluida) A pie: P…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Mostrar todo Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
de
$1,38M
Proyecto Netivot Mordecai Khayat te invita a descubrir el nuevo presale Nuevos apartamentos en Netivot! Descubra nuestro excepcional proyecto ubicado en un nuevo complejo en Netivot, donde se encuentran comodidad y modernidad. Edificio de 9 pisos - Apartamentos de 4 habitaciones, con una …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir