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Barrio residencial Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la

Hadera, Israel
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$3,20M
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ID: 37699
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Tiomkin, 1

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BZH Aprovecha esta oportunidad: para adquirir una hermosa casa caliente en la popular calle Hamochava! - Cottage de 5.5 habitaciones bien cuidadas de unos 150 m2, - Gran jardín de 250 m2, con árboles frutales, - cálido y acogedor salón, - Cocina cajera con 2 lavabos y comedor, - Un cuarto seguro en la planta baja, - Arriba, una suite parental muy espaciosa con su terraza privada, - 3 habitaciones para niños y su baño, - Pequeña habitación en la parte posterior del jardín (posibilidad de convertirla en una oficina, por ejemplo), - Una plaza de aparcamiento, - Cadastre en orden, - ¡No hay callejón común! Beneficios de esta ubicación: Calle residencial tranquila, en el corazón de una zona de pabellón en una calle semi-punished, en el borde del centro de la ciudad de Hadera! Cerca de escuelas, ganimes y parque infantil, la comunidad francófona Chevet A'him, otras sinagogas, carreteras principales, centros comerciales, autobuses, estación de tren. Precio: 3,300,000 NIS solamente! ¡Contáctanos! RE/MAX Hadera, Rachel Benguigui. Licencia profesional 313736.

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