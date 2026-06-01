Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek

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Alquiler – Ático en el corazón de Neve Tzedek
Disponible a principios de enero, este excepcional ático ofrece espacios exteriores raros, acabados de alta gama y ubicación inmejorable en uno de los barrios más prestigiosos de Tel Aviv.
Detalles de la propiedad:
100 m2 interior con 55 m2 terraza + 50 m2 azotea privada
4a planta con ascensor
Suite parental muy grande
2 dormitorios en total (incluyendo una mamá)
2 baños + 3 aseos
Vista mar
Materiales y acabados de alta gama
Alquiler: 25.000 por mes
Para más detalles o para organizar una visita privada, póngase en contacto con Premium Real Estate.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
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