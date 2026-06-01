  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek

Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
de
$8,900
1/6/26
$8,900
31/5/26
$8,875
;
12
Dejar una solicitud
ID: 36962
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Neve Tsedek, 24

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Alquiler – Ático en el corazón de Neve Tzedek Disponible a principios de enero, este excepcional ático ofrece espacios exteriores raros, acabados de alta gama y ubicación inmejorable en uno de los barrios más prestigiosos de Tel Aviv. Detalles de la propiedad: 100 m2 interior con 55 m2 terraza + 50 m2 azotea privada 4a planta con ascensor Suite parental muy grande 2 dormitorios en total (incluyendo una mamá) 2 baños + 3 aseos Vista mar Materiales y acabados de alta gama Alquiler: 25.000 por mes Para más detalles o para organizar una visita privada, póngase en contacto con Premium Real Estate.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
de
$1,02M
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerusalén, Israel
de
$818,800
Barrio residencial 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton
Tel-Aviv, Israel
de
$1,09M
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$3,75M
Barrio residencial Jardin au tabo
Jerusalén, Israel
de
$4,90M
Está viendo
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
de
$8,900
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Perle de confort et luxe a mekor haim
Barrio residencial Perle de confort et luxe a mekor haim
Barrio residencial Perle de confort et luxe a mekor haim
Barrio residencial Perle de confort et luxe a mekor haim
Barrio residencial Perle de confort et luxe a mekor haim
Mostrar todo Barrio residencial Perle de confort et luxe a mekor haim
Barrio residencial Perle de confort et luxe a mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$2,919
¡Nuevo en el mercado! En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, a pocos pasos del paseo del parque HaMesila y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. En un edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Shabat. Magníf…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Special investisseurs
Barrio residencial Special investisseurs
Barrio residencial Special investisseurs
Barrio residencial Special investisseurs
Barrio residencial Special investisseurs
Barrio residencial Special investisseurs
Ascalón, Israel
de
$594,520
Barrio Afridar, 4 habitaciones en la planta baja cerca de tiendas con 2 terrazas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pret dans 6 mois a cote du parc
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pret dans 6 mois a cote du parc
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pret dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
de
$3,75M
Venta exclusiva en la calle Antigonus, cerca del parque Hayarkon y Kikar Milano. Espléndido 3 habitaciones de 62 m2 + 10 m2 balcón. Situado en la 4a planta de un edificio que actualmente está siendo renovado, listo en 6 meses. 2 dormitorios y un baño. Vista abierta y muy brillante
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir