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Barrio residencial Projet netivot ideal investisseur

Netivot, Israel
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ID: 37048
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Netivot
  • Dirección
    Yitzhak Shamir

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Proyecto Netivot Mordecai Khayat te invita a descubrir el nuevo presale Nuevos apartamentos en Netivot! Descubra nuestro excepcional proyecto ubicado en un nuevo complejo en Netivot, donde se encuentran comodidad y modernidad. Edificio de 9 pisos - Apartamentos de 4 habitaciones, con una superficie de 101 m2, además de 15 m2. - Incluye: bodega y aparcamiento. 5 plantas - Apartamentos de 3 habitaciones, con una superficie de 80 m2, además de 15 m2. - Incluye: bodega y aparcamiento. Condiciones de venta - Precios fijos y finales, sin indexación. - Instalación de pago: 20% en la reserva y el resto en la recogida de llaves. - Garantía bancaria incluida. Un barrio en auge: El Negev se está expandiendo con el desarrollo de infraestructura, incluyendo un tren que conecta Tel Aviv y Jerusalén en menos de 40 minutos. Disfrute de un nuevo parque artificial ideal para paseos, así como la construcción de nuevas escuelas y una sinagoga. ¡Vive en la ciudad de Tsadikim!

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