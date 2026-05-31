  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Superbe appartement 4 pieces avec terrasse A deux pas du kikar et de la mer

Barrio residencial Superbe appartement 4 pieces avec terrasse A deux pas du kikar et de la mer

Netanya, Israel
de
$1,21M
;
Barrio residencial Superbe appartement 4 pieces avec terrasse A deux pas du kikar et de la mer
1
Dejar una solicitud
ID: 37591
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kikar HaAtzmaut, 11

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Hermoso apartamento de 4 habitaciones situado en el noveno piso de un edificio moderno en una de las zonas más buscadas de Netanya, a pocos minutos a pie de Kikar ( plaza central) y la playa. El apartamento ofrece 111 m2 de espacio habitable, así como una terraza de 17 m2 orientada al noroeste, lo que permite disfrutar de un hermoso brillo y una agradable brisa marina. Características 111 m2 de espacio habitable Terraza de 17 m2 4 piezas 9a planta Exposición al noroeste Aparcamiento privado Cave Excepcional ubicación cerca del mar, Kikar, restaurantes, cafeterías, tiendas, supermercados y transporte.

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nouvelle residence de haut standing a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$8,25M
Barrio residencial Projet neuf hadera
Hadera, Israel
de
$2,61M
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,60M
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Netanya, Israel
de
$4,55M
Barrio residencial Mini penthouse 3 pieces terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$1,95M
Está viendo
Barrio residencial Superbe appartement 4 pieces avec terrasse A deux pas du kikar et de la mer
Netanya, Israel
de
$1,21M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m et 104m
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m et 104m
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m et 104m
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m et 104m
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m et 104m
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m et 104m
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m et 104m
Jerusalén, Israel
de
$1,14M
Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, compuesto por 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas, entregable Diciembre 2026. Los espacios públicos existentes serán desarrollados y convertidos en espacios verdes con nuevas y amplias aceras. Un nuevo centro cultural con una biblioteca de cine enriq…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,73M
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones. Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Immenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro de l…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tout le charme de lancien
Barrio residencial Tout le charme de lancien
Barrio residencial Tout le charme de lancien
Barrio residencial Tout le charme de lancien
Barrio residencial Tout le charme de lancien
Barrio residencial Tout le charme de lancien
Jerusalén, Israel
de
$3,90M
? Apartamento en venta – Quartier Baka, rue Boaz En un callejón pintoresco y tranquilo, cerca de cafés y comodidades, en la planta baja de una encantadora casa árabe, 3 habitaciones con una superficie de unos 90 m2, que comprende 2 baños con aseo + 1 aseo independiente. La propiedad tiene u…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir