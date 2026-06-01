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Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret

Ra'anana, Israel
de
$5,49M
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ID: 37424
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Yetsiat Eropa, 33 Yetsiat Eropa Garden

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Encantadora casa en 2 plantas. Una primera terraza en la parte delantera de la casa y un jardín en la parte posterior con árboles frutales. Cálmate. 1o nivel: amplio salón con comedor, cocina y dormitorio principal con vistas al jardín. Arriba: 3 amplios dormitorios y zona de oficina, amplia terraza de 60 m2. La casa se alquila hasta 2028.

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Ra'anana, Israel
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