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Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Jerusalén, Israel
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$1,57M
1/6/26
$1,57M
31/5/26
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ID: 37294
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRav Mutsafi, 6

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Nuevo proyecto Ramat frontera de Jerusalén Bet Vagan Compuesto por 2 edificios de 19 pisos y un edificio de 7 pisos, que comprende muchas tiendas en la planta baja, una enorme terraza-jardín, 3 ascensores cada uno (incluyendo 2 shabat), knesset de apuestas, gimnasio... Cuestión May 2029 3 habitaciones 80m2 con mirpeset de 10m2 3 habitaciones 85m2 con mirpeset de 10m2 3,5 piezas 86m2 con espejo de 10m2 Con sótano y estacionamiento Precio desde 3.400.000 NIS Por encima de las tiendas hay apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones 4 habitaciones 97m2 con 12m2 de mirpeset con bodega y 2 plazas de aparcamiento Precio desde 4.100.000 NIS 5 habitaciones 120m2 con mirpeset de 11m2 Precios por piso, desde 4.857.000 NIS con bodega y 2 plazas de aparcamiento 5 habitaciones con 2 plazas de aparcamiento y una bodega 118m2 y 120m2 de mirpeset Precio 6.200.000 NIS Ático 6 habitaciones 133m2 con hermosa mirpeset de 133m2, posibilidad de hacer una piscina 6 habitaciones 156m2 con hermosa mirpeset de 130m2 posibilidad de hacer una piscina Precio 12,000,000 NIS Método de pago: 20% - 80% 15% en la firma, el saldo que se dividirá varias veces Nota: Los precios pueden variar (Este premio no incluye nuestra comisión de agencia que es 2% IVA) Para más información o para organizar una visita.

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