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Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon immeuble moderne avec parking

Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
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ID: 37509
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Arlosoroff, 15 15 minutes

Sobre el complejo

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Moderno edificio de 3 años. Apartamento de 79m2 + 7m2 balcón. Ascensor + estacionamiento. Vista abierta / 250m del mar. Muy bonitos volúmenes.

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Tel-Aviv, Israel
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