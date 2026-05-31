  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe

Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe

Tel-Aviv, Israel
de
$1,88M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 37682
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahalat Binyamin, 17

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta 3 habitaciones calle Rambam con vista abierta * 3 habitaciones en un edificio reciente * 78m2 * Balcón 6m2 * Parquet, ventanas de doble acristalamiento, etc... * Mamad * Posibilidad de venta amueblada con electrodomésticos Alta rentabilidad en caso de alquiler de coches Airbnb alta demanda y tasa de ocupación en esta área Un apartamento idéntico también está en venta en la primera planta

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israel
de
$3,05M
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Tel-Aviv, Israel
Precio en demanda
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Ascalón, Israel
de
$1,69M
Barrio residencial Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
de
$5,70M
Barrio residencial Residence boutique dexception
Jerusalén, Israel
de
$1,62M
Está viendo
Barrio residencial A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Tel-Aviv, Israel
de
$1,88M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,31M
Apartamento 2.5 habitaciones, 72m2 en el 3er piso con mamad. Edificio con una renovación Tama 38 de calidad en 2020. Tranquilo, triple orientación I/N/S. 300 metros de la playa
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe appartement luxueux de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Barrio residencial Superbe appartement luxueux de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Barrio residencial Superbe appartement luxueux de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Barrio residencial Superbe appartement luxueux de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Barrio residencial Superbe appartement luxueux de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Mostrar todo Barrio residencial Superbe appartement luxueux de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Barrio residencial Superbe appartement luxueux de 3 pieces en plein centre ville de hadera
Hadera, Israel
de
$1,99M
BZH En el corazón del centro de la ciudad de Hadera, excelente y raro producto! Cerca de todas las comodidades, luminoso, agradable, lujoso, cocina kosher, aire acondicionado, terraza, ascensor, bodega, parking!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Jardin et douceur de vivre
Barrio residencial Jardin et douceur de vivre
Barrio residencial Jardin et douceur de vivre
Barrio residencial Jardin et douceur de vivre
Barrio residencial Jardin et douceur de vivre
Mostrar todo Barrio residencial Jardin et douceur de vivre
Barrio residencial Jardin et douceur de vivre
Jerusalén, Israel
de
$4,90M
En Ramat Beit Hakerem, en un edificio tranquilo, cerca de sinagogas y transporte, hermosa y vasta 4P muy bien mantenida, triple orientación, con tres accesos a un gran jardín extremadamente agradable desde el salón, cocina y habitación parental. Cocina doble, suite principal, habitación refo…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir