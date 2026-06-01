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Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Jerusalén, Israel
de
$1,25M
1/6/26
$1,25M
31/5/26
$1,24M
;
4
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ID: 37299
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Mehalkei HaMayim, 21

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Nuevo proyecto Katamon Jerusalén de 2 a 5 habitaciones, áticos y jardín planta baja Situado en el distrito de Katamonim, este proyecto consta de 5 edificios con 34 plantas con gimnasio, sinagogas, 5 ascensores. El tranvía pasará al fondo del proyecto. Edición Diciembre 2029 Métodos de pago Este proyecto está acompañado por Bank Leumi 20% 80% o varias veces 2 habitaciones de 53 a 69m2 con terraza de 9m2, desde el piso 28, vista al sur del parque con una bodega pero sin aparcamiento - Precios desde 2.400.000 sh 2.5 habitaciones 69m2 y 12m2 terraza Precio: 3,000,000 sh 3 habitaciones 80m2 y 11m2 terraza con sótano y aparcamiento, desde la 22a planta, exposición : North/West Precio desde 3.500.000 sh 5 habitaciones 120m2 y 11m2 terraza, con 2 plazas de aparcamiento y una bodega, 9a planta - Precios desde 4.500.000 sh 5 habitaciones 135m2, 2 terrazas de 18m2 y 12m2, 3 baños con aseo, 11a planta – Precio desde 5,000,000 sh Estos precios pueden estar sujetos a variación y no incluyen nuestra comisión de agencia que es 2% IVA. Para más información o para organizar una visita, llámenos Nota: en el caso de un proyecto en construcción, las fotos y los planes se publican sólo con fines informativos, y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados.

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