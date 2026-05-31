  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Beau 4 pieces entierement renove

Barrio residencial Beau 4 pieces entierement renove

Jerusalén, Israel
de
$2,308
;
3
Dejar una solicitud
ID: 37599
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avraham Stern, 11

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Luminoso y totalmente renovado apartamento en Kiryat Yovel JERUSALEM. Con terraza muy grande y pergola, ideal para una gran soucca.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,06M
Barrio residencial Tout le charme de lancien
Jerusalén, Israel
de
$3,90M
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Israel
de
$14,30M
Barrio residencial Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
de
$963,115
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$10,98M
Está viendo
Barrio residencial Beau 4 pieces entierement renove
Jerusalén, Israel
de
$2,308
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$7,00M
El nugget!!! Nuevo programa pre-venta en Marina a Ashdod, más cercano a la playa! Apartamentos 5 habitaciones, lofts, planta baja con piscina, ático con piscina. Ventajas: soleado, más cercano a barcos, paseo marítimo y playa... Servicios de alto nivel, materiales de alta gama. ubicación única
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Mostrar todo Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Barrio residencial Charmant cottage avec piscine au calme
Ra'anana, Israel
de
$8,39M
Bonito chalet situado al oeste de Raanana en una calle muy tranquila. Cocina reformada y amplia con isla central. Amplia sala de estar con comedor real. Muy brillante. Base de referencia. Aparcamiento y muy hermoso jardín con piscina
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
de
$1,14M
PROYECTO DE HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y tiendas, este proye…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir