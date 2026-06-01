  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Projet netanya centre ville

Barrio residencial Projet netanya centre ville

Netanya, Israel
de
$3,25M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 37219
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kaplansky, 7

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Sun Garden Proyecto Netanya Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto se encuentra en el centro de la ciudad de netanya más precisamente en la calle Bellinsson cerca del kikar a menos de 15 minutos a pie y cerca del techo Características del proyecto Proyecto Sun Garden construido sobre varios dunam Los prestigiosos edificios residenciales estarán rodeados de jardines y parques privados en la residencia Sun Garden cumple con todos los estándares ambientales y económicos Un hermoso vestíbulo de una hermosa altura de Esto será decorado y realizado por un 2 lujosas u ascensores rápido y moderno incluyendo un shabbatisue El proyecto está acompañado por una Garantía Características del apartamento Apartamento de 4,5 habitaciones con superficie 124m2 más una terraza de 16m2 Apartamento de 5 habitaciones con una superficie de 130 m2 más una terraza de 24m2 Servicio interior muy lujoso Azulejos de granito de porcelana 80/80 o 100/100 Azulejos de granito porcelana en las habitaciones o suelo de parquet para elegir. Azulejos, parquet o teca Aire acondicionado centralizado última generación. Puertas interiores de alta calidad Elección de la cocina, entre las mejores empresas del mercado, plan de trabajo de mármol Azulejos de baño hasta el techo Inodoros colgantes Home cinema preparation Tiendas eléctricas en toda la casa Válvula mezcladora de calidad Apartamento vendido con plaza de aparcamiento March/April 2030 issue

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$3,64M
Barrio residencial Nouvelle residence de haut standing a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$6,85M
Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$2,24M
Barrio residencial Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
de
$5,21M
Barrio residencial Rez de jardin rare avec jardin privatif cadastre au coeur de beit hakerem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,42M
Está viendo
Barrio residencial Projet netanya centre ville
Netanya, Israel
de
$3,25M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement lumineux et spacieux a vendre a givat mordehai jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Appartement lumineux et spacieux a vendre a givat mordehai jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Appartement lumineux et spacieux a vendre a givat mordehai jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Appartement lumineux et spacieux a vendre a givat mordehai jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Appartement lumineux et spacieux a vendre a givat mordehai jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$950,520
En el corazón de Givat Mordechai, en un ambiente buscado y práctico para la vida diaria, descubrir este hermoso apartamento 4,5 habitaciones luminosas disfrutando de una vista abierta y una ubicación excepcional en Jerusalén. Situado en una planta alta, el apartamento ofrece un agradable sal…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 2 5 piEces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,32M
Apartamento 2.5 habitaciones, 72m2 en el 3er piso con mamad. Edificio con una renovación Tama 38 de calidad en 2020. Tranquilo, triple orientación I/N/S. 300 metros de la playa
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Mostrar todo Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Barrio residencial Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Hadera, Israel
de
$1,99M
BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui ofrece una rara casa dúplex con hermosos volúmenes, muy bien situado en el centro de la ciudad y el lado patio! Características: - Un dúplex de unos 135 m2 originalmente 5 piezas transformadas en 4 piezas! - En los pisos 5o y 6o, - Buena cocina, equipa…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir