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Barrio residencial Exclusivite propriete exceptionnelle dans le quartier american colony a rishon lezion maison jumelee

Rishon LeZion, Israel
de
$4,92M
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ID: 36979
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Zeev Jabotinsky

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Exclusiva - Propiedad excepcional en el distrito de Colonia Americana de Rishon LeZion!!! Casa unifamiliar única e impresionante en una parcela de unos 230m2 con 165m2 construidos, 6.5 habitaciones, mamada, posibilidad de crear una vivienda. Completamente renovado, nuevas instalaciones eléctricas y plomería, cocina de lujo con mucho almacenamiento, suelos de parquet en las habitaciones, aire acondicionado en todas las habitaciones, jardín limpio y equipado, estacionamiento cubierto con puerta eléctrica y más... Ambiente residencial tranquilo, verde y de calidad. Comercialización exclusiva por Hablock.

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Rishon LeZion, Israel
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