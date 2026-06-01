Barrio residencial Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem

Nuevo proyecto en Holyland Jerusalem, situado en un edificio de 30 plantas cerca de Bayit Vegan y Ramat Sharet y a 5 minutos del Cañón de Malha y el camino a toda Jerusalén. Lujoso vestíbulo con 4 ascensores, guardia y gimnasio. Estacionamiento y bodega para cada apartamento. Entrada en 2027. De 3 a 6 habitaciones con áticos y planta baja : 3 habitaciones 81m2 y terraza de 9m2 4 habitaciones 108m2 y terraza de 12m2 4 habitaciones 110m2 y terraza de 10m2 4 habitaciones 130m2 y terraza de 13m2 5 habitaciones 123m2 y terraza de 10m2 Precio desde 3.500.000 Los precios no incluyen nuestra comisión de agencia de 2% (h.taxes)