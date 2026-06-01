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Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique

Ra'anana, Israel
de
$7,800
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3
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ID: 37091
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

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Nuevo apartamento de 3 habitaciones con hermosa vista abierta de los jardines. Terraza de 25 m2. Sukka. Vista sur y oeste. 2 estacionamientos subterráneos y una bodega.

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Ra'anana, Israel
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