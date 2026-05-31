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Barrio residencial 3 pieces terrasse neuf proche mer

Tel-Aviv, Israel
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$1,95M
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ID: 37748
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Meir Yaari, 13

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Cerca de Hayarkon Park, Namal Tel Aviv El distrito de Tzafon Aviv es la ubicación ideal cerca del mar, el centro de la ciudad, el parque y el namal muy buscada calle grandes 3 habitaciones + terraza apartamento con 2 baños 2 aparcamientos y bodegas Ser conocido

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Tel-Aviv, Israel
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