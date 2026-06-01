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Barrio residencial Superbe 3 pieces a cote de kikar dizengoff frishman et la mer avec parking

Tel-Aviv, Israel
de
$4,90M
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ID: 37372
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Frug, 15

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Venta exclusiva, En la zona más animada del centro Cerca de Dizengoff Plaza 1 Rue Frug, un edificio muy buscado Edificio bien mantenido con código y refugio 5a planta Apartamento de 84 m2, 3 habitaciones 1 ducha y 2 aseos Exposición norte-sur Muy brillante Ascensor y aparcamiento privado Actualmente alquilado hasta agosto 2027

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Tel-Aviv, Israel
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