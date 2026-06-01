  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Projet raanana centre ville

Barrio residencial Projet raanana centre ville

Ra'anana, Israel
de
$3,80M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 37050
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 31/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    HaMaapilim

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
HaGalil Raanana Project Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana, un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde, a tiro de piedra: • Las mejores escuelas • Centro de la ciudad y tiendas • Parques y espacios verdes • Transporte y servicios diarios 3 edificios boutique de lujo Arquitectura contemporánea Apartamentos excepcionales: • 2 piezas • 3 piezas • 4 piezas • 5 piezas Un entorno de vida buscado por las familias franquistas israelíes. ¿Por qué invertir aquí? • Dirección prestigiada en Raanana • Alto patrimonio Value Project • Calidad impecable del fabricante • Fuerte demanda de alquiler y reventa

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
Barrio residencial Duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Hadera, Israel
de
$2,10M
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$3,78M
Barrio residencial Jerusalem mamilla david village
Jerusalén, Israel
de
$4,95M
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$658,600
Está viendo
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$3,80M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Asdod, Israel
de
$1,12M
Estamos encantados de presentar su futuro apartamento, situado en el nuevo barrio de Shimon Peres en Ashdod. Ofertas especiales & condiciones de pago : Apartamentos de 4 habitaciones Superficie: 122 m2 de superficie + 14 m2 de terraza Precio desde 3 140 000 Apartamentos 5 habitaciones Super…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Barrio residencial Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
de
$1,06M
PROYECTO DE HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y tiendas, este proye…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Barrio residencial Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Israel
de
$5,88M
JASMIN GIVATAYIM Una nueva referencia de lujo residencial en Givatayim Proyecto de excepción firmado por ICR El proyecto JASMIN GIVATAYIM es desarrollado por el Grupo ICR, que es el resultado de la alianza entre Israel Canadá y Raam Megourim, dos grandes jugadores en bienes raíces de alta…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir